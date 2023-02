Európania rok po začiatku vojny na Ukrajine podporujú opatrenia EÚ, ukázal Eurobarometer

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, informuje spravodajca TASR.

Prieskum sa uskutočnil od 12. januára do 6. februára na vzorke 26.468 občanov z 27 štátov EÚ. Ukázal, že až 91 percent respondentov (86 percent Slovákov) súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci Ukrajine a 88 percent (81 percent Slovákov) podporuje prijímanie ukrajinských utečencov. Poskytovanie finančnej podpory Ukrajine schvaľuje 77 percent respondentov (53 percent Slovákov) a 74 percent opýtaných súhlasí s hospodárskymi sankciami voči predstaviteľom ruskej vlády, spoločnostiam a jednotlivcom. Zavádzanie sankcií najmenej podporujú Slováci — súhlasí s nimi iba 49 percent opýtaných.

Európania vo veľkej miere podporujú aj zablokovanie ruských štátnych médií, ako sú Sputnik či Russia Today (67 percent/42 percent Slovákov) a financovanie dodávok vojenského vybavenia Ukrajine zo strany EÚ (65 percent/38 percent Slovákov).

Väčšina občanov krajín EÚ (56 percent) je naďalej spokojná s reakciou EÚ na ruskú inváziu, na Slovensku s tým súhlasí len 39 percent opýtaných.

V tomto kontexte 77 percent ľudí v EÚ (67 percent Slovákov) podporuje spoločnú európsku obrannú a bezpečnostnú politiku. Podľa názoru 80 percent Európanov (66 percent Slovákov) by nákupy vojenského vybavenia štátmi EÚ mali byť lepšie koordinované a 69 percent Európanov (48 percent Slovákov) si myslí, že Únia musí posilniť svoje kapacity na výrobu vojenského vybavenia.

V priemere 84 percent občanov EÚ súhlasí s tým, že Únia by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Na Slovensku si to však myslí len 55 percent ľudí (37 percent je proti), čo je najmenej z celej EÚ.

Až 86 percent opýtaných (77 percent Slovákov) sa zhodlo na tom, že EÚ by mala podporovať zelenú transformáciu masívnymi investíciami do obnoviteľných zdrojov energií. Okrem toho 82 percent občanov EÚ (69 percent Slovákov) súhlasí s tým, že členské štáty by mali spoločne nakupovať energiu z iných krajín, aby si zabezpečili lepšie ceny.

Prieskum ukázal, že Európania za najdôležitejšie problémy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, považujú rastúce ceny a infláciu (32 percent), situáciu vo svete (28 percent) a dodávky energií (26 percent). Pre Slovákov sú to rastúce ceny (65 percent), dodávky energií (32 percent) a ekonomická situácia (21 percent).

Vnímanie stavu ekonomiky EÚ sa od leta 2022 nezmenilo a 40 percent respondentov ho vníma ako dobrý a 51 percent ako zlý. V tejto súvislosti zostáva podpora eura na veľmi vysokej úrovni v EÚ ako celku (71 percent) a ešte vyššia je v eurozóne (79 percent).

Európania sú optimisti, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (62 percent respondentov) — 47 percent opýtaných dôveruje EÚ a 32 percent dôveruje skôr národným vládam. Celkovo 45 percent Európanov vníma EÚ pozitívne, 36 percent neutrálne a 18 percent negatívne.