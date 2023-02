Halgašová: Zákaz klietkových chovov je populistický a nerealizovateľný

Jarmila Halgašová (SaS) skonštatovala, že hoci je to dlhodobo diskutovaná téma, v horizonte niekoľkých rokov nie je možné úplne zakázať klietkový chov nosníc. Namieta pritom, že ide o poslanecký návrh bez riadneho pripomienkovania a diskusie s chovateľmi. SaS ho nepodporí.

„Takéto návrhy, ktoré budú mať výrazný negatívny vplyv na podnikateľov a štátny rozpočet, nemôžu prichádzať z poslaneckých lavíc. Hydinári by totiž na prerobenie chovov potrebovali 75 miliónov eur. Opäť ide o veľmi neštandardný legislatívny postup a len akýsi populistický a ľúbivý nápad bez premyslenia dôsledkov,“ reagovala Halgašová.

SaS sa prerobeniu chovov hydiny nebráni, no apeluje na predloženie všetkých potrebných dát, diskusiu aj s ohľadom na riziká zdravotnej bezpečnosti a pozitív pre spotrebiteľov a tiež na kompenzáciu zo strany štátu. Poznamenala, že finančnú pomoc chovateľom pritom nemusí pokryť len štátny rozpočet a môžu sa využiť financie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Podľa Halgašovej by nemala novela negatívny vplyv len na chovateľom, ale aj na spotrebiteľov. Predpokladá, že zvýšené náklady môžu spôsobiť zánik niektorých chovov, čo bude viesť k nedostatku vajec z domácich chovov na predajných pultoch aj k zvýšeniu cien.

„Pritom vajcia z klietkového chovu nie sú nijako zdravotne nevyhovujúce, sú rovnako kvalitné ako tie od nosníc z voľného výbehu. O zákaze sa diskutuje aj na pôde Európskej únie, no plošný nateraz zavedený nie je. Ak sa tak jedného dňa stane a začneme pre dobré životné podmienky zvierat prebudovávať chovy, treba ísť na to systematicky a hlavne musíme na to nájsť financie,“ dodala poslankyňa.

Šudík v predloženej novele navrhuje aj päťročné prechodné obdobie pre existujúce klietkové chovy nosníc. Majiteľom a ich zamestnancom má podľa neho poskytnúť dostatočne dlhý čas, aby sa na nový stav adaptovali a svoje právo vlastniť majetok a právo na slobodnú voľbu povolania realizovali iným spôsobom. Argumentuje, že za posledné roky u európskych občanov vzrástlo povedomie a znepokojenie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a problémov životného prostredia.