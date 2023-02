Hromadná nehoda na D1: Na ceste ostali kusy mäsa

AUTENTICKÉ VIDEO HROZIVÁ NEHODA 3 ÁUT NA DIAĽNICI D1 Diaľniční policajti vyšetrujú presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody, ktorá dnes ráno ochromila dopravu na diaľnici D1, za Piešťanmi smerom na Trnavu. Krátko pred 06:00 h vodič menšieho nákladného auta, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu narazil do kamiónu. Ten stál, pravdepodobne pre poruchu, v pravom odstavnom pruhu. Náraz bol taký silný, že z malého nákladiaku odtrhlo chladiacu nadstavbu. Do nej vzápätí narazilo osobné auto Škoda Fabia. Po hrozivo vyzerajúcej nehode previezli záchranári vodiča z dodávky do nemocnice na vyšetrenie. Policajti podrobili všetkých vodičov dychovým skúškam, s negatívnymi výsledkami. Policajti diaľnicu v smere do Trnavy, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, na viac ako 2 hodiny úplne uzavreli. Dávajte si na cestách pozor, riadne sledujte situáciu na ceste a pri jazde sa venujte výhradne šoférovaniu.