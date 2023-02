Podozrivý muž sa vrátil na miesto činu a spustil paľbu, zastrelil reportéra a deväťročné dievča

Muž podozrivý zo zabitia ženy v americkom štáte Florida sa v stredu popoludní miestneho času vrátil na miesto činu a postrelil ďalších štyroch ľudí vrátane televízneho reportéra a deväťročného dievčaťa. Obaja na mieste zomreli, informovala agentúra AP.

Šerif okresu Orange County John Mina na tlačovej konferencii uviedol, že krátko po druhom útoku zadržali 19-ročného Keitha Melvina Mosesa, ktorý je podľa nich zodpovedný za obe streľby v meste Orlando.

Okrem novinára televízneho kanála Spectrum News 13 a deväťročného dievčaťa boli pri druhej streľbe zranení aj ďalší člen televízneho štábu a matka dievčaťa. Obaja sú v kritickom stave.

#Breaking — A Spectrum News 13 reporter and photographer were shot at the scene of a homicide investigation. One has died, according to the sheriff. https://t.co/xMCKBfUlO1

Motív ani jednej streľby nebol bezprostredne známy.

Policajti boli pôvodne v stredu ráno privolaní do oblasti Pine Hills po tom, ako dostali správu o zastrelení ženy - dvadsiatničky. Podľa svedkov sa k vozidlu televízneho štábu neskôr priblížil muž a spustil na novinárov paľbu. Potom odišiel do neďalekého domu, kde vystrelil na matku a dcéru.

Despite being “competitors” behind the scenes, reporters/photographers laugh and joke and also catch up with each other. Family stuff, fun stuff, anything to break up the seriousness of the job. I saw it firsthand. This is awful. Spectrum News 13 pic.twitter.com/yyacljz21Y