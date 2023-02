Tvorca internetu prichádza s prevratným plánom: Takto chcem zmeniť fungovanie sveta!

Pôvodca World Wide Webu Sir Tim Berners-Lee je presvedčený o tom, že internet ako ho dnes poznáme nenapreduje správnym smerom. Podľa neho sa aktuálna verzia len málo podobá na víziu, ktorú mal pri jeho zakladaní v roku 1989.

Hlavným problémom internetu dneška je podľa Berners-Leeho priveľká moc korporátu a len malé práva individuálnych používateľov. Technik sa to v budúcich rokoch pokúsi zmeniť odvážnym plánom, ktorý zahŕňa použitie umelej inteligencie.

Koniec problémov s heslami a únikom informácií

Spoločnosť Berners-Leeho Inrupt prišla s nápadom, podľa ktorého chce informácie každého používateľa internetu zbaliť do „vakov“, ku ktorým si spoločnosti budú musieť v prípade potreby vyžiadať prístup. Nebudú z nich teda čerpať slobodne a automaticky, ako je to dnes.

Jediným problémom pokrokového systému je podľa jeho autora ovládanie. Berners-Lee pripomína, že pôvodná myšlienka internetu stála na tom, že každý používateľ bude mať vlastné údaje zahrnuté na vlastnej webovej stránke obsiahnutej na vlastnom serveri.

Tento ideál rýchlo vyvrátili väčšie webové stránky, ktoré začali zhromažďovať informácie od každého, kto sa na ne prihlásil. Nový plán Bernersa-Leeho počíta s lokálnym ukladaním dát používateľov a potrebným vyžadovaním prístupu k nim druhou stranou. V praxi by to znamenalo, že na webových stránkach by ste si viac nemuseli zakladať nové účty – mali by ste len jeden, ku ktorému by ste mohli udeliť prístup.

Skladovanie používateľských informácií by mohla zabezpečiť firma Inrupt, ktorá by ich zhromažďovala do jednotlivých „vakov“. Jej zakladateľ sa nazdáva, že by tým došlo k obmedzeniu únikov dát a problémov so zabudnutými heslami.

Bez AI to nepôjde

Dôležitou súčasťou plánu na nový systém skladovania informácií je umelá inteligencia (AI), ktorá bude pridelená každému jednému používateľovi internetu. AI následne získa prístup k informáciám uloženým vo „vaku“ a okrem iného bude navrhovať individuálne reklamy šité na mieru každého používateľa.

„Vo svojom vaku nájdete celé dátové spektrum – všetky informácie o spoluprácach a kávičkách a projektoch a snoch. A knihách, ktoré čítate a... celom svojom živote,“ uviedol Berners-Lee v podcaste, o ktorom informoval portál CNBC. „Keď k tomu pustíte AI, mohlo by to byť zaujímavé.“

Takéto „znovuobjavenie“ internetu podľa kritikov chvíľu potrvá a nevyhne sa komplikáciám. Jednou z nich by mohlo byť preniknutie do informačného vaku podvodníkmi, čo by ohrozilo celý súbor údajov o používateľovi.

Berners-Lee takisto zatiaľ nepriblížil, kde by sa vaky a ich správcovské AI skladovali – uschovávala by ich spoločnosť Inrupt, alebo by boli skladované lokálne? Nie každý má totiž prístup k hardvéru, ktorý by bol schopný prevádzkovať umelú inteligenciu v takomto rozsahu.