Putin: Rusko na Ukrajine bojuje za svoje historické územia

„Od velenia armády som práve počul, že práve teraz prebiehajú boje o naše historické územia a o náš ľud,“ povedal Putin v krátkom prejave pred tisíckami ľudí mávajúcimi ruskými vlajkami na moskovskom štadióne Lužniki. Vyzdvihol tiež ruských vojakov, ktorí podľa neho na Ukrajine „hrdinsky a odvážne“ bojujú.

Na štadióne sa konal aj koncert. Jeho súčasťou boli ďalšie vlastenecké vystúpenia ruských osobností.

Say what you will about him but Putin can really draw a crowd. Here’s him today at Luzhniki Stadium in Moscow. pic.twitter.com/yJsCjJL7Il