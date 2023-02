Hrozí nová Studená vojna? Profesor varuje pred následkami Putinovho rozhodnutia

Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina pozastaviť účasť Ruska na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) zvyšuje pravdepodobnosť vypuknutia pretekov v jadrovom zbrojení medzi Washingtonom a Moskvou. Pre TASR to povedal profesor medzinárodných vzťahov z Univerzity v Innsbrucku Gerhard Mangott, ktorý sa špecializuje na bezpečnosť v postsovietskom priestore.

Pozastavenie plnenia záväzkov Novej dohody START zo strany Ruska oznámil Putin v utorkovom príhovore o stave krajiny. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.

Putin v príhovore zdôraznil, že Rusko od zmluvy neodstupuje, ale „pozastavuje svoju účasť“ pri jej plnení, pripomenul Mangott. „Inšpektori tak nebudú môcť monitorovať jadrové aktivity oboch strán a medzi oboma krajinami nebude prebiehať žiadna výmena údajov. To znamená, že obe krajiny stratia podstatné vedomosti o jadrovom arzenáli druhej strany,“ vysvetlil.

Profesor neočakáva, že preteky v jadrovom zbrojení medzi USA a Ruskom začnú hneď, no pravdepodobnosť ich vypuknutia sa týmto rozhodnutím zvýšila.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov minulý týždeň v prejave v Štátnej dume uviedol, že budúcnosť ruskej zahraničnej politiky tkvie v ukončení dominancie Západu v medzinárodnom živote. Politika Západu podľa jeho slov spočíva už mnoho rokov v „obmedzovaní (vplyvu) Ruska“ vrátane rozširovania hraníc NATO a „premeny bratskej Ukrajiny na protiruskú, rusofóbnu vojenskú základňu“.

Mangott na margo tohto vyjadrenia povedal, že Rusko už takmer 30 rokov sníva o multipolárnom svete. Skonštatoval, že do takého bodu sme sa zatiaľ nedostali a nie je zaručené, že sa do neho dostaneme. „USA sú upadajúcou superveľmocou a Čína je rastúcou mocnosťou. Je pravdepodobnejšie, že v medzinárodnom systéme budeme mať nový bipolárny poriadok, mocenské súperenie medzi Čínou a USA,“ načrtol profesor.

Ruský prezident v príhovore o stave krajiny uviedol, že Rusko robilo všetko pre to, aby vyriešilo situáciu na Donbase na východe Ukrajiny mierovou cestou. Západ obvinil z hrania „špinavej hry“ s Ukrajinou. „Rád by som zopakoval - vojnu začali oni a my sme použili silu, aby sme ju zastavili,“ vyhlásil.

Podľa Mangotta Putin skutočne verí, že nemal inú možnosť ako napadnúť Ukrajinu vzhľadom na čoraz užšie vzťahy Kyjeva so Severoatlantickou alianciou. Taktiež podľa profesora očakával, že posilnená ukrajinská armáda sa jedného dňa pokúsi znovu získať Krym. „Na tomto tvrdení však nie je veľa pravdy,“ uzavrel profesor.