Premiér: Je nezmysel, aby sa vojnový agresor zúčastnil na OH symbolizujúcich mier

Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to po stredajšom rokovaní vlády uviedol v súvislosti s výzvou opozičného Smeru-SD, aby Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) urobil kroky k podpore účasti ruských a bieloruských športovcov na budúcoročných letných olympijských hrách (LOH) v Paríži.

K účasti oboch reprezentácii sa negatívne stavia i dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), a to aj v prípade úvah, že by Rusi a Bielorusi štartovali pod neutrálnou vlajkou. „Ak olympijská zástava symbolizuje slobodu a mier, pod takouto zástavou majú súťažiť Rusi, ktorí zabíjajú na Ukrajine?“ pýta sa minister obrany. Upozorňuje i na to, že v minulosti museli Rusi pod neutrálnou zástavou štartovať na olympiáde v dôsledku štátom riadeného dopingu. „A teraz by sme to akoby postavili na rovnakú úroveň, doping a zabíjanie?“ položil ďalšiu otázku Naď. Upozornil zároveň, že téma účasti na OH má byť v kompetencii a na rozhodovaní príslušných športových orgánov, nie politikov.

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký povedal, že sa pridal k návrhu, ktorý bol iniciovaný britským ministerstvom a pobaltskými krajinami. „Nesúhlasíme s účasťou ruských a bieloruských atlétov na olympijských hrách,“ povedal Horecký. Rozhodnutie je však podľa neho na národnom olympijskom orgáne. Zároveň je mu ľúto i športovcov, ktorí sa pripravujú a nemôžu sa na súťažiach zúčastniť. Povedal, že na olympiádu sa nemôžu pripraviť ani ukrajinskí športovci, lebo majú zničené športoviská, mnohí z nich musia aj bojovať.

Poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Takáč, Dušan Galis a Viliam Záhorčák (všetci Smer-SD) odovzdali v stredu výzvu prezidentovi SOŠV Antonovi Siekelovi, ktorou apelujú na podporu účasti športovcov z Bieloruska a Ruskej federácie na LOH 2024. Opoziční poslanci odsudzujú ruskú agresiu, upozorňujú však na to, že šport je apolitický a olympiáda nesmie niesť znaky nenávisti, nevraživosti, neúcty alebo diskriminácie. Tiež sa ohradzujú voči tomu, aby o účasti krajín na olympiáde rozhodovali politici.

Siekel upozornil, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) neprijal definitívne stanovisko vo veci, poukázal tiež na to, že ide o zložitú tému, ktorá generuje rozdielne stanoviská, a vzniknutá dilema nemá ideálne riešenie.