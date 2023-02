Naď dostal obálku s nepríjemným obsahom. Vyhrážok chodí relatívne dosť, tvrdí

Podľa jeho slov ich chodí "relatívne dosť" nielen jemu, ale aj ďalším ústavným činiteľom. Uviedol to v stredu v súvislosti s obálkou s ostrým nábojom, ktorú dostal v deň výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Nechcem ani znižovať význam toho signálu, ale ani ho preceňovať,“ skonštatoval. „Pre politické názory sa niekomu vyhrážať smrťou, tak to iba preukazuje, akú nenávisť niektorí politickí predstavitelia na Slovensku na čele so stranami Smer a Republika šíria,“ dodal. Je presvedčený, že do takýchto aktivít sú okrem politiky zapojené aj zahraničné spravodajské služby.

Naď v utorok (21. 2.) vyhlásil, že vyhrážkami sa nenechá zastrašiť. Na sociálnej sieti vyzval ľudí, aby nepodliehali klamstvám a strašeniu a nešírili nenávisť. Vyhrážky riešil aj s políciou. Ako uviedol, niekoľkokrát páchateľov vypátrali a pár ich bolo už odsúdených.