Tento typ bolesti súvisí s nástupom demencie

Výskumný tím z Inštitútu psychológie Čínskej akadémie vied zistil, že ľudia s chronickou bolesťou vo viacerých častiach tela mali vyššie riziko demencie a zaznamenali rozsiahlejší a rýchlejší úpadok kognitívnych funkcií vrátane pamäti, učenia a pozornosti. Tieto zistenia boli publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences .

Chronická bolesť prejavujúca sa na viacerých miestach na tele postihuje takmer polovicu pacientov s chronickou bolesťou. Tento druh chronickej bolesti predstavuje väčšiu záťaž pre celkový zdravotný stav pacientov. Doteraz však nebolo jasné, či ľudia s chronickou bolesťou na viacerých miestach trpeli aj neurokognitívnymi abnormalitami.

Po analýze záznamov od 354 943 ľudí z kohorty UK Biobank veci zistili, že riziko neurokognitívnych abnormalít sa zvyšovalo s každým ďalším miestom, v ktorom sa prejavovala bolesť. Príčinou bola atrofia v hipokampe, časti mozgu zodpovednej za pamäť.

Keďže objem hipokampu sa vekom zmenšuje, výskumníci prirovnali veľkosť účinku hipokampálnej atrofie u pacientov s chronickou bolesťou na viacerých miestach k účinku starnutia u zdravých ľudí s priemerným vekom 60 rokov.

Podľa výskumníkov môže chronická bolesť na viacerých miestach viesť až k osemročnému zrýchlenému starnutiu hipokampu. To môže odštartovať sériu ďalších kognitívnych problémov.

Podľa autorov štúdia poskytuje kvantitatívne pochopenie vplyvu chronickej bolesti na kognitívne funkcie a riziko demencie, čím vytvára dôležitý základ pre budúci výskum vzťahu medzi chronickou bolesťou a kognitívnymi poruchami.