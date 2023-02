Amnesty International žiada vyšetrovanie osôb zodpovedných za vojnu na Ukrajine

Od začiatku invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 sa moskovské sily podľa AI dopustili vojnových zločinov a ďalších porušení humanitárneho medzinárodného práva.

„Medzinárodné spoločenstvo by malo urobiť všetko pre to, aby osoby zodpovedné za zločiny boli podľa medzinárodného práva postavené pred súd,“ uviedol vo vyhlásení Markus Beeko, generálny tajomník AI v Nemecku. „Zahŕňa to aj vyšetrovanie vysokopostavených vojenských veliteľov a civilných predstaviteľov,“ dodal.

Samotná invázia bola aktom agresie v rozpore s medzinárodným právom, ktorý vyvolal katastrofu v oblasti ľudských práv, uviedla organizácia so sídlom v Londýne. Obyvatelia Ukrajiny zažili počas uplynulých 12 mesiacov nepredstaviteľné hrôzy, povedal Beeko. Ide napríklad o mimosúdne popravy, sexuálne a rodovo podmienené násilie, útoky na civilnú infraštruktúru a obydlia, deportácie civilistov a zabíjanie vo veľkom rozsahu pri ostreľovaní miest.

„Zaslúžia si spravodlivosť a odškodnenie za fyzické, psychické a ekonomické utrpenie, ktoré im spôsobil (ruský prezident) Vladimir Putin a ruské vojská. Medzinárodné spoločenstvo má povinnosť brať páchateľov na zodpovednosť,“ zakončil.