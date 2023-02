Musk to vedel už v roku 1998. Virálne video je dôkazom toho, že je skutočný vizionár

Miliardár, podnikateľ a filantrop Elon Musk je známy najmä ako majiteľ priekopníckej automobilky Tesla a technologickej spoločnosti SpaceX, no v posledných mesiacoch sa dostal do popredia záujmu médií aj vďaka kúpe sociálnej siete Twitter.

Musk je známy aj ako vizionár a inovátor, čo však nie je novinka. Dokazuje to rozhovor, ktorého sa zúčastnil ešte v roku 1998, keď bol internet aj na západe ešte len v plienkach. Musk vtedy hovoril o tom, ako by mohlo v budúcnosti vyzerať fungovanie webu.

Vtedajší študent kanadskej Queen's University najprv vlastnými slovami opísal internet ako „super-sadu“ všetkých médií a čosi ako ich finálny koncept.

Musk sa ďalej rozhovoril o budúcnosti internetu. V roku 1998 tvrdil, že všetky formy médií, vrátane printových, vysielacích a rádiových sa presunú na internet. „Internet v podstate predstavuje prvú inteligentnú dvojsmernú komunikáciu,“ uviedol Musk. „Používateľom poskytuje možnosť výberu toho, čo chcú vidieť. Myslím, že znamená revolúciu pre všetky tradičné médiá.“

