Video: Muž chcel vyniesť smeti, keď ho prekvapilo obrovské zviera

Prečo sú čipsy také návykové? Vedci na to majú vysvetlenie

DNES - 19:00 Zaujímavosti

Povedali ste si už niekedy, že si dáte len jeden zemiakový lupienok, no skončilo to až pri vyprázdnení celého balíčka? Vedci poznajú dôvod, prečo je to tak.