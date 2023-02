Lekár sa vyhrážal, že zabije nadriadenú. Chcel si vychutnať, ako reve

Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia 37-ročnēho lekára, ktorý pracovne pôsobí v košickej univerzitnej nemocnici a na lekárskej fakulte. Vyhrážky mali smerovať voči jeho nadriadenej. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR uviedla košická krajská prokuratúra. Na prípad upozornil denník Korzár.

Okresný súd Košice II minulý týždeň vyhovel návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby. „Obvinenému MUDr. Š. S., PhD. bolo dňa 14. februára vznesené obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania,“ potvrdila v utorok pre TASR hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach Jarmila Janová. Muž sa mal vyhrážať zabitím svojej nadriadenej prostredníctvom SMS správ, ktoré 10. februára zaslal svojej kolegyni. V čase skutku bol pritom držiteľom strelných zbraní.

Kolegyňa dostala od obvineného dve SMS správy s rozostupom viac ako 30 minút:

„Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu.“

„Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“