Prečo sú čipsy také návykové? Vedci na to majú vysvetlenie

Povedali ste si už niekedy, že si dáte len jeden zemiakový lupienok, no skončilo to až pri vyprázdnení celého balíčka? Vedci poznajú dôvod, prečo je to tak.

V štúdii uverejnenej vo Frontiers in Psychology nechali vedci potkany vybrať si z troch rôznych potravín. Na výber mali štandardné jedlo, zmes tuku a uhľohydrátov alebo zemiakové lupienky. Hlodavce uprednostňovali zemiakové lupienky pred ostatnými dvoma možnosťami. Nejde teda len o obsah tuku a sacharidov. Prečo sú zemiakové lupienky návykové? Zemiakové lupienky sú najznámejšie pre dve veci: soľ a tuk. Štúdie ukázali, že konzumácia soli spúšťa uvoľňovanie dopamínu, chemického posla, ktorý riadi centrum potešenia mozgu. Akonáhle mozog dostane prvú odmenu, začne túžiť po ďalšej. V rámci jedného austrálskeho výskumu mohlo 48 dospelých ľudí zjesť počas štyroch obedov jedla, koľko len chceli. Išlo o jedlá z cestovín, ktoré vyzerali v podstate rovnako, no jediným rozdielom bol obsah soli a tuku. Omáčka bola: s nízkym obsahom tuku a nízkym obsahom soli

s nízkym obsahom tuku a vysokým obsahom soli

s vysokým obsahom tuku a nízkym obsahom soli

s vysokým obsahom tuku a vysokým obsahom soli. Podľa výsledkov v The Journal of Nutrition bez ohľadu na to, koľko tuku bolo v jedle, dobrovoľníci zjedli o 11 percent viac kalórií a jedla, keď bola omáčka extra slaná. S omáčkou s vysokým obsahom tuku účastníci zjedli o 60 percent viac kalórií, ale nie nevyhnutne žiadne jedlo navyše z hľadiska hmotnosti. Samotný tuk má vysoký obsah kalórií, takže dobrovoľníci jedli viac kalórií s rovnakým množstvom jedla. Ako spolupracujú tuk a soľ? Za normálnych okolností tuk v jedle uspokojuje, takže sa ľudia nepotrebujú prejedať, najmä ak sú citliví na chuť tuku. Ak má jedlo málo soli, je ľahké precvičovať si sebakontrolu a neprejedať sa, hovorí autor štúdie Russel Keast, PhD, profesor senzorickej vedy na Deakin univerzite. Sebakontrola však opadne, ak do jedla pridáme soľ. Takže mastné čipsy, ktoré nemajú extra obsah soli, by neboli také návykové. Keď sa však prepojí tuk a soľ, mozog chce toľko sodíka, koľko len môže získať.