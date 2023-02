Rastúci počet kliešťovej encefalitídy súvisí s klimatickými zmenami

Upozornila na to Jana Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Poukázala, že vlani Slovensko zaznamenalo najvyšší počet prípadov za posledných 60 rokov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) priblížil, že od roku 2015 je najvyššia chorobnosť v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

„V minulosti dlhodobo vykazovali najvyššiu chorobnosť kliešťovej encefalitídy oblasť Považia a Trenčiansky kraj. Od roku 2015 je najvyššia chorobnosť kliešťovej encefalitídy hlásená v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V roku 2022 oba kraje pokryli dve tretiny celkového počtu prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku,“ uviedol na sociálnej sieti.

ÚVZ zopakoval, že efektívnu ochranu proti kliešťovej encefalitíde poskytuje očkovanie. Odporúča sa vo veku od jedného roka najmä tým ľuďom, ktorí žijú v endemických oblastiach alebo cestujú do rizikových oblastí. „Očkovanie chráni pred vírusom bez ohľadu na to, či do tela prenikol prostredníctvom kliešťa alebo prostredníctvom nepasterizovaných mliečnych výrobkov,“ dodal ÚVZ.