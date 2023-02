Video: Toto je najlepší spôsob, ako uskladniť zvyšky torty v chladničke

Určite to poznáte aj vy. Máte zvyšok koláča, ktorý si chcete nechať na druhý deň, no vybrať ho z hlbokej nádoby bez poškodenia je priam nemožné. Nielenže sa pri tom zašpiníte, ale sa aj z krásneho kúsku torty stane neidentifikovateľná zmes. Vďaka nasledujúcemu triku sa však tento neporiadok stane minulosťou.

Jedna používateľka sociálnej siete TikTok @crappy2happy sa podelila o trik, ktorý si zamilujete. Navyše, zrejme neexistuje nič jednoduchšie. Stačí spraviť to, čo robíte zvyčajne, len naopak.

Preklopte nádobu, do ktorej chcete zvyšky torty odložiť. Kúsky torty položte na vrchnák a prikryte samotnou nádobou. Následne ju zatvorte a vložte do chladničky. Pozor, neprevracajte ju naspäť, to by dopadlo katastrofálne.

Takto, keď budete mať na tortu opäť chuť, bude servírovanie oveľa jednoduchšie. Niektorí dokonca namiesto taniera použijú vrchnák, na ktorom už torta aj tak je.