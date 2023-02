Video: Takto vyhadzujú palacinky profesionáli. S týmito trikmi to zvládnete aj vy

Môžete mať akýkoľvek chutný recept na palacinky, no mnohých očaríte najmä obracaním palaciniek vo vzduchu. Nie je to však také jednoduché, ako to pri sledovaní kuchárskych programov vyzerá. Stačí jeden nesprávny pohyb a namiesto efektného triku máte na podlahe nie veľmi lákavý neporiadok.

Šéfkuchárka Lisa Marley sa v spolupráci s portálom Metro podelila o to, ako dokonale palacinku prevrátiť. Podľa Lisy sa treba sústrediť aj na prípravu. Ak chcete dokonale palacinky, základom je nepriľnavá panvica.

Možno to zvyknete robiť, ale ak nie, tak nechajte palacinkovú zmes na niekoľko minút odležať. Bez ohľadu na to, či máte cesto na rastlinnej báze alebo so živočíšnym mliekom, nechajte približne 5 minút cesto oddýchnuť a až potom sa pustite do pečenia. Dbajte však na to, aby ste maslo alebo olej pridávali na panvicu až vtedy, keď je horúca.

Vo videu Lisa radí, že keď uvidíte prvé bubliny, treba potriasť panvicou. Palacinka by sa tak mala odlepiť od dna. Vtedy je čas palacinku vyhodiť do vzduchu.

Pokiaľ ide o samotné otočenie vo vzduchu, je podľa Lisy všetko o zápästí: „Všetko je v akcii zápästia. Pevne a rýchlo.“