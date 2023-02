Lukašenko: Bielorusko vytvorí nové sily územnej obrany

Lukašenko dodal, že každý muž v Bielorusku sa musí naučiť narábať so zbraňami, aby v prípade potreby dokázal „ochrániť svoju rodinu a svoj domov“.

Minister obrany Viktar Chrenin uviedol, že v Bielorusku vzniknú polovojenské jednotky, ktoré by mohli mať až 150.000 príslušníkov z radov dobrovoľníkov. Dostanú zbrane, ale naďalej budú pôsobiť vo svojich civilných zamestnaniach. V mierových časov to budú len záložníci, ale v prípade vojnového konfliktu by sa mohli zapojiť do partizánskeho boja.

Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Minsk takmer pred rokom na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu poskytol svoje územie na vyslanie ruských vojakov či na odpaľovanie rakiet. Rusko má takisto v Bielorusku približne 10.000 svojich vojakov a zbrane a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia.

Lukašenko zdôraznil dôležitosť obrannej spolupráce s Ruskom a vyjadril podporu akciám Kremľa na Ukrajine. Dodal však, že bieloruské jednotky na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bola napadnuté samotné Bielorusko.