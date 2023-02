Kéry: Krajiny V4 odsudzujú vojnu na Ukrajine, v jej riešení sa ich názory líšia

„Je prirodzené, že štyri štáty nemôžu mať na všetko rovnaké pohľady, ale je dôležité, že základ na spoluprácu máme. Mnohé témy sa nás dotýkajú všetkých. Máme rovnaké pohľady na udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine - Ruská federácia je agresor. Samozrejme sú iné názory na riešenia a spôsoby ukončenia tohto konfliktu,“ povedal Kéry.

Podľa predsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsolta Németha krajiny V4 jednotne podporujú teritoriálnu územnú celistvosť, integritu a suverenitu Ukrajiny a v tom smere jej budú vyjadrovať svoju solidaritu. Potvrdil, že rozdielne názory majú na riešenie konfliktu. „My Maďari si myslíme, že je na čase začať mierové rokovania. Súhlasíme, že musí ísť o mier, ktorý bude pre Ukrajinu spravodlivý, v tom máme opäť s krajinami konsenzus,“ vysvetlil.

Podpredseda Senátu českého parlamentu Tomáš Czernin vyjadril znepokojenie nad postojmi Maďarska. Zdôraznil, že Ukrajina bojuje za celú Európsku Úniu (EÚ). „Vrcholom bol maďarský postoj, že nedodáva zbrane, pretože chce brániť svoju menšinu. Zaskočilo ma to, pretože to znelo, ako keby Ukrajinci mali dodanými zbraňami bojovať proti maďarskej menšine. Naopak oni svojimi zbraňami musia brániť aj maďarskú menšinu proti ruským zbraniam,“ skonštatoval.

Druhou témou stretnutia boli možnosti vstupu krajín Západného Balkánu a Ukrajiny do EÚ. Podľa Kéryho sa členovia V4 zhodujú, že Západný Balkán si zaslúži väčšiu pozornosť. Na vstup do EÚ by však krajiny mali splniť rovnaké podmienky ako ostatné členské štáty. Rokovania sa dotkli aj otázky zrušenia práva veta členských krajín EÚ pri niektorých otázkach, čo navrhujú niektorí európski politickí predstavitelia. Krajiny V4 to podľa Kéryho považujú za neprijateľné a za tzv. červenú čiaru.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že spolupráca krajín V4 je dôležitá. Rokovania podľa nich ponúkajú možnosť hľadania spoločných stanovísk a riešení v medzinárodných otázkach, ale aj priestor na vydiskutovanie si odlišných názorov. Kéry v tejto súvislosti skritizoval Slovensko, že sa voči svojmu predsedníctvu vo V4 postavilo s útlmom. Spolupráca, najmä v období kríz, by podľa neho mala byť hlbšia.