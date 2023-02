Nehnevajte sa príliš veľa. Takto totiž vplýva hnev na vaše telo

Podľa vedcov môže dlhotrvajúci a extrémny hnev tiež zhoršiť existujúce zdravotné problémy a ovplyvniť spôsob, akým reagujeme na určité problémy, informuje The New York Times. Z dlhodobého hľadiska to môže byť dosť škodlivé pre to, ako sa tieto neurohormonálne systémy aktivujú, povedal doktor Ilan Shor Wittstein, kardiológ Nemocnice Johnsa Hopkinsa v Baltimore. Hnev má vplyv na celé telo od kardiovaskulárneho systému až po váš nervový systém.

Srdcové problémy

Výbuchy hnevu vystavujú vaše srdce veľkému riziku. Podľa inštruktora klinickej psychiatrie na Wake Forest University School of Medicine Chrisa Aikena sa do dvoch hodín po výbuchu hnevu zdvojnásobí šanca na infarkt. S ochorením srdca sa spája aj potláčaný hnev. V skutočnosti jedna štúdia zistila, že ľudia so sklonom k hnevu ako osobnostnou črtou mali dvakrát vyššie riziko ischemickej choroby ako ich menej nahnevaní rovesníci, píše portál Everyday Health.

Ak chcete ochrániť svoje srdce, identifikujte a riešte svoje pocity skôr, ako stratíte kontrolu. Podľa Aiken sa totiž konštruktívny hnev nespája so srdcovým ochorením. V skutočnosti ide o veľmi zdravú emóciu.

Riziko mŕtvice

Hnev zvyšuje riziko mŕtvice. Ak máte sklony k výbuchom hnevu, majte sa na pozore. Jedna štúdia zistila, že počas dvoch hodín po výbuchu hnevu existuje trikrát vyššie riziko mozgovej príhody z krvnej zrazeniny alebo krvácania do mozgu. U ľudí s aneuryzmou v jednej z mozgových tepien existovalo šesťkrát vyššie riziko prasknutia tejto aneuryzmy po výbuchu hnevu.

Dobrou správou je, že sa môžete naučiť ovládať výbuchy hnevu. „Aby ste sa dostali k pozitívnemu zvládaniu problémov, musíte najprv identifikovať, čo ich spúšťa, a potom prísť na to, ako zmeniť svoju reakciu,“ hovorí Mary Fristad, PhD, profesorka psychiatrie a psychológie na Ohio State University. Namiesto toho, aby ste stratili nervy, sa zhlboka nadýchnite. Používajte asertívne komunikačné zručnosti. Niekedy je lepšie vstať a odísť zo spoločnosti, ktorá vás hnevá, radí Dr. Fristad.

Oslabený imunitný systém

Hnev oslabuje váš imunitný systém. Ak ste neustále nahnevaný, môžete sa častejšie cítiť zle. Vedci z Harvardskej univerzity zistili, že jednoduché pripomenutie si nahnevaného zážitku z minulosti spôsobilo šesťhodinový pokles hladín protilátky imunoglobulínu A, prvej línie obrany buniek proti infekcii.

Poškodené pľúca

Nielen fajčenie môže poškodiť vaše pľúca, ublížiť im môže aj hnev. Skupina vedcov z Harvardskej univerzity skúmala počas ôsmich rokov 670 mužov. Na meranie úrovne hnevu používala tzv. škálu nepriateľstva, pričom hodnotili akékoľvek zmeny vo funkcii pľúc mužov. Muži s najvyšším hodnotením nepriateľstva mali výrazne horšiu kapacitu pľúc, čo u nich zvyšovalo riziko respiračných problémov. Vedci teoretizovali, že vzostup stresových hormónov, ktoré sú spojené s pocitmi hnevu, vytvára zápal v dýchacích cestách.