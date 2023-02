Milujú myši syr aj v skutočnosti alebo len v rozprávkach?

Myš domáca sa pravdepodobne vyvinula v strednej a južnej Ázii, povedala Megan Phifer-Rixey, evolučná biologička na Drexel University vo Philadelphii, ktorá tento druh študuje. S pomocou ľudí sa tieto hlodavce rozšírili po celom svete. Pokiaľ ide o jedlo, nie sú obzvlášť vyberavé.

Myši sú všežravé stvorenia, čo znamená, že jedia mäso aj rastliny. V skutočnosti myši radi zjedia čokoľvek.

K najbežnejším potravinám, ktoré myši jedia, patria:

Zrná

Semená

Ovocie

Hmyz

Krmivo pre domáce zvieratá

Veľa ľudských potravín a odpadu

Vajcia rôznych tvorov

Myši však môžu jesť aj rôzne druhy mäsa, ale nie je pravdepodobné, že by usmrtili iné tvory, píše portál AZ Animals. Namiesto toho si pochutnajú na mŕtvych zvieratách. Jedna z mála vecí, ktoré myši zabíjajú, aby ich jedli, sú iné myši. Akokoľvek sa to môže zdať hrozné, je to otázka prežitia.

Domáca myš teda zožerie podstate všetko, čo majú po ruke. To by mohlo zahŕňať aj syr, ak je k dispozícii, povedala Phifer-Rixey. Ale syr v žiadnom prípade nie je ich najobľúbenejším jedlom. Myši preferujú syr, ktorý nie je príliš aromatický.

Malé hlodavce zjedia takmer čokoľvek, ale uprednostňujú potraviny, ktoré sú sladké a plné uhľohydrátov. Zdá sa, že domáce myši skutočne milujú arašidové maslo. Myši totiž majú veľmi dobrý čuch a arašidové maslo má silnú arómu. Okrem toho má arašidové maslo veľa bielkovín a tukov, ktoré myši priťahujú.

Arašidové maslo tiež odporúčajú mnohí deratizátori a špecialisti na kontrolu škodcov ako návnadu na myši, píše portál LiveScience.

Takže budú myši jesť syr, ak ho nájdu? Určite áno. Budú hltať takmer všetko, na čo môžu dostať svoje chamtivé labky. Budú si na vašej kuchynskej doske pochutnávať na syre, až kým neprasknú? Pravdepodobne nie.

Kde vznikol nápad, že myši milujú syr?

Zdá sa, že táto otázka, žiaľ, nemá definitívnu odpoveď. Live Science píše, že to môže byť tým, že ľudia kedysi skladovali syr na otvorených policiach, na rozdiel od iných potravín uložených v pohároch alebo visiacich zo stropu. Tak bol syr ľahko dostupný pre myši. Ľudia preto mohli často vidieť, ako myši jedia syr.