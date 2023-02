Odmenu 500 eur za účasť vo voľbách chce OĽANO pokryť ďalším návrhom

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to avizoval predseda klubu OĽANO Michal Šipoš.

„Predstavíme návrh zákona, ktorý v štátnom rozpočte vykryje tento návrh,“ reagoval Šipoš na otázky v súvislosti s financovaním odmeny za voľby, ktorú už OĽANO do Národnej rady (NR) SR predložilo. Garantuje, že všetko bude kryté.

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD podčiarkol, že s kolegami nepodporia žiadne „Matovičove atómovky“. Hovorí o zúfalých činoch, zúfalých politikov. Hlas-SD si však podľa jeho slov vie predstaviť podporu návrhom, ktoré by pomohli ľuďom. Apeluje, aby sa čo najskôr uzavrel priestor na predkladanie „ďalších bláznovstiev“ do parlamentu. Zopakoval argumenty o potrebe predčasných volieb v skoršom ako septembrovom termíne.

Šéf mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že do septembra si už vzhľadom na rozpočet štátu nemôžeme dovoliť rozhadzovať peniaze. „Mali by sme hľadať spôsoby, ako šetriť,“ zdôraznil. Nevie si predstaviť, ako v opačnom prípade dokáže štát dlhodobo pokryť aj do budúcna napríklad zastropované ceny energií.

Čo sa týka politickej budúcnosti dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, Šipoš nepovedal, či by mal odísť z vlády v prípade, ak opustí OĽANO. Označil to za hypotetickú otázku. „Keď to bude na stole, potom sa k tomu vyjadrím,“ uzavrel. Záujmom hnutia v najbližších voľbách bude podľa jeho slov víťazstvo demokratov. Ak získa OĽANO 12 alebo 15 percent, bude rád.

Šutaj Eštok sa v súvislosti s možnými povolebnými spoluprácami vyjadril, že rozhodnú voliči. Po oznámení výsledkov volieb podľa jeho slov predstaví strana jasnú víziu a plán.

Šimečka odmietol, že by Progresívne Slovensko už bolo dohodnuté na povolebnej spolupráci s Hlasom-SD. Tvrdí, že s predsedom strany Petrom Pellegrinim sa nikdy nestreto.