Najdôveryhodnejší politik je Pellegrini, najhoršie je na tom Matovič

Dôveruje mu 42 percent a nedôveruje 56 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zrealizovali od 1. do 8. februára na vzorke 1017 respondentov. Najmenej voličov verí lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi, a to osem percent. Nedôveruje mu 91 percent opýtaných.

Druhou najdôveryhodnejšou političkou je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 39 percent a nedôveru 60 percent opýtaných. Na treťom mieste sa umiestnil poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico s dôverou na úrovni 33 percent a nedôverou 66 percent.

Predsedovi NR SR a hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi dôveruje podľa prieskumu 27 a nedôveruje 71 percent opýtaných. Europoslanec a líder mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík má dôveru 26 percent a nedôveru 58 percent ľudí.

Líder mimoparlamentnej SNS Andrej Danko si získal dôveru 24 percent ľudí, nedôveruje mu 72 percent opýtaných. Predsedovi mimoparlamentného KDH Milanovi Majerskému verí 20 percent a nedôveruje 55 percent voličov.

Ďalším v poradí je šéf mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému verí 19 percent opýtaných a nedôveruje 54 percent. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) má rovnako 19-percentnú dôveru, ale až 80-percentnú nedôveru respondentov.

Poslancovi a predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi dôveruje podľa prieskumu 17 percent a nedôveruje 82 percent opýtaných ľudí. Dočasne poverenej ministerke investícií a predsedníčke Za ľudí Veronike Remišovej vyjadrilo dôveru 14 percent a nedôveru 83 percent respondentov.

Ďalším v poradí je líder ĽSNS Marian Kotleba s dôverou 12 percent a nedôverou 85 percent respondentov. Predseda mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró má dôveru 11 percent a nedôveru 46 percent opýtaných.