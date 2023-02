Čo je to marburg vírus a ako veľmi je nebezpečný?

Zatiaľ je epidémia malá a vedci sa ponáhľajú s nasadením experimentálnych vakcín a liekov.

Neexistujú zatiaľ žiadne schválené spôsoby liečby vírusu marburg, ktorý je úzko spojený s vírusom ebola, ale vakcíny sú vo vývoji. Po bezprecedentnej epidémii eboly v západnej Afrike v roku 2014, ktorá spôsobila viac ako 28 000 prípadov a 11 000 úmrtí, sa proti nej vyvinuli lieky. Tieto skúsenosti môžu pomôcť rýchlejšiemu vývoju vakcín a liekov proti vírusu marburg, informuje portál The Conversation.

Čo je to vírus marburg?

Marburg je, rovnako ako ebola, filovírus. Oba patria do skupiny vírusov spôsobujúcich hemoragickú horúčku. Tieto vírusy sú oveľa smrteľnejšie ako sú iné vírusové hemoragické horúčky, ako je dengue horúčka Lassa či žltá zimnica.

Prvé ohniská marburgu sa objavili v roku 1967 u laboratórnych pracovníkov v Nemecku a Juhoslávii, ktorí pracovali s africkými zelenými opicami dovezenými z Ugandy. Vírus bol identifikovaný v laboratóriu v nemeckom Marburgu. Odvtedy sa epidémie tohto vírusu vyskytli v niekoľkých krajinách v Afrike.

Prirodzeným hostiteľom Marburgu je kaloň, ale môže infikovať aj primáty, ošípané a iné zvieratá. Ľudia sa môžu nakaziť po kontakte s infikovaným zvieraťom. Medzi ľuďmi sa vírus Marburg šíri priamym kontaktom, najmä telesnými tekutinami, a spôsobuje ochorenie ako ebola s horúčkou, bolesťami hlavy a malátnosťou, po ktorých nasleduje vracanie, hnačka a bolesti. Asi o päť dní neskôr nasleduje krvácanie a môže byť smrteľné až u 90 % infikovaných ľudí.

Môže sa marburg rozšíriť?

Ak sa počet prípadov marburgu v Rovníkovej Guinei alebo v Kamerune, kde sa už rozšíril, zvýši, alebo ak sa rozšíri do iných krajín, všetky krajiny by mali byť v pohotovosti. Neschopnosť diagnostikovať vírusovú hemoragickú horúčku v krajinách, ktoré ju nepoznajú, môže byť smrteľná.

O víruse marburg sa vie menej ako o ebole, ktorú počas veľkej epidémie v roku 2014 dobre preskúmali. Mohol by byť menej nákazlivý ako ebola, no na posúdenie bolo zatiaľ málo epidémií tohto vírusu. Vysoká miera úmrtnosti, nedostatok dostupných liečebných postupov a vakcín a poučenie z eboly v roku 2014 by však mali viesť k vysoko preventívnemu prístupu, píše The Conversation.

Dá sa marburg liečiť?

Liečba choroby je hlavne podporná. Zdravotnícki pracovníci sa snažia udržať osobu dobre hydratovanú a liečiť symptómy, aby sa zabránilo ich zhoršeniu. Neexistuje žiadny liek, o ktorom by bolo známe, že by spoľahlivo bojoval proti vírusu, ani vakcína, ktorá by mu zabránila, informuje portál Lifehacker.

Existujú však vakcíny a liečby, o ktorých sa predpokladá, že fungujú proti marburgu, vrátane niektorých, ktoré v minulosti fungovali proti ebole. Svetová zdravotnícka organizácia povzbudzuje vedcov, aby rýchlo pracovali na zavedení experimentálnej liečby do regiónu s prepuknutím choroby. Tieto spôsoby liečby môžu zachrániť životy. Epidémia tiež poskytuje vzácnu príležitosť otestovať spôsoby liečby, či budú fungovať v budúcnosti.