Orbán vo výročnom prejave zavádzal a opakoval klamstvá, tvrdia maďarské opozičné strany

Demokratická koalícia (DK) vyhlásila, že premiér v uplynulých 12 rokoch stratil všetko a stal sa najosamelejším predsedom vlády. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Viktor Orbán sa vo výročnom prejave zúfalo pokúsil dodatočne vykonštruovanou ideológiou vysvetliť vážne zlyhania svojej vlády v uplynulých 12 rokoch,“ uviedla vo vyhlásení DK, podľa ktorej pravdou je, že v tomto období ministerský predseda prišiel o eurofondy určené Maďarsku, stratil svojich európskych spojencov a stratil aj svoju česť.

„Orbán je nebezpečenstvom pre Maďarsko. Najväčšie riziko spočíva v tom, že Putinov posledný európsky spojenec vyvedie Maďarsko z Európskej únie,“ reagoval v mene Jobbiku jeho predseda Márton Gyöngyösi.

Ochranárska strana LMP prostredníctvom statusu svojho poslanca Máté Nagy-Kanásza na Facebooku označila Orbánov prejav za akt vyhýbania sa zodpovednosti. Poslanec poznamenal, výsledkom konania vlády je energetická závislosť Maďarska, ktorá je čoraz ťaživejšia, a ktorú evidentne nechce kabinet riešiť zvyšovaním energetickej účinnosti, pretože Orbán hovorí o tom, že Maďarsko potrebuje viac energií.

Podľa radikálneho Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Orbánova vláda v strategických oblastiach nedosiahla pokrok. Počet maďarského obyvateľov totiž neustále klesá, Maďari sú čoraz chudobnejší a čoraz viac ľudí má ťažkosti s nákupom základných potravín.

Strana Momentum uviedla, že je klamstvom, že funguje znižovanie režijných nákladov domácností a regulácia cien, že sa dá vyžiť v spoločnosti založenej na práci a že Rusko je priateľom Maďarska a EÚ je jeho nepriateľom.

Podľa spolupredsedníčky MSZP Ágnes Kunhalmiovej Orbán negatívne dopady na krajinu zdôvodňuje výhradne vojnou a EÚ, pričom o svojej a vládnej zodpovednosti mlčí.

Premiér nepovedal nič o tom, že Maďarsko je v Európe izolované kvôli nemu, a že on je jediným, kto podporuje Vladimira Putina, „agresora Európy“, vyhlásila strana Párbeszéd (Dialóg).

Orbán vo svojom už 24. výročnom prejave o stave krajiny v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár v sobotu vyhlásil, že je zrejmé, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť Severoatlantickú alianciu a ešte dlho v takom stave nebude. Zdôraznil pritom, že odmieta prerušiť vzťahy s Ruskom.

Kým rok 2022 bol najťažším od zmeny režimu, rok 2023 bude podľa Orbána najnebezpečnejším. „Infláciu do konca roka dostaneme na jednocifernú hodnotu,“ sľúbil predseda maďarskej vlády. V súvislosti so zadržiavaním vyplácania z fondov obnovy pre Maďarsko podotkol, že podľa jeho názoru by členské štáty Únie mali kontrolovať EÚ a nie naopak. „Ak chce Brusel za každú cenu viesť vojnu, tak by mal bojovať s infláciou,“ podčiarkol predseda maďarskej vlády.