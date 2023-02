SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí silný vietor i poľadovica

Šudík navrhol zakázať klietkový chov nosníc

Na Slovensku by sa mohol zakázať klietkový chov nosníc. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý do Národnej rady SR predložil Tomáš Šudík.