Kuleba si je istý, že spojenci nakoniec Ukrajine stíhačky dodajú

Kuleba to povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, informuje stanica CNN.

„Dovolím si zariskovať a povedať, že Ukrajina dostane stíhačky. Je to otázka času a postupu,“ povedal Kuleba novinárom na tlačovej konferencii. „Bude to trvať dlhšie ako tanky. Tomu rozumieme, avšak samotná logika... ohľadom toho, ako sa situácia vyvíja, nás všetkých privedie k rozhodnutiu o stíhačkách,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.

Kuleba taktiež požiadal spojencov, ktorí by potenciálne Ukrajine mohli dodať stíhačky, aby v tomto smere najprv začali s výcvikom ukrajinských pilotov. „Najprv padlo rozhodnutie poskytnúť Ukrajine určité zbrane a až následne sa začal výcvik (v ich obsluhe), ktorý nás viedol k čomu? K strate času. Takže navrhujeme, aby sme toto teraz trochu zmenili a začali s výcvikom,“ povedal.

„Toto je naša prosba všetkým našim priateľom, ktorí nám potenciálne môžu poskytnúť stíhačky, aby začali s výcvikom čo najskôr, a to aj bez toho, aby sa v tejto chvíli k hocičomu zaviazali,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. Zároveň apeloval na väčšiu dôveru v Ukrajinu a jej schopnosti.

„Pred rokom mi tu ľudia v Mníchove hovorili, že nevydržíme viac ako 24 či 48 hodín - že 'my vieme, že to nezvládnete, že neprežijete'. Musíte byť racionálni... Majte v nás dôveru, budete s nami a my zvíťazíme,“ povedal Kuleba. „Nič nie je nemožné. Za posledný rok sme to už dokázali mnohokrát,“ dodal.

Kuleba na mníchovskej konferencii taktiež podľa agentúry DPA zopakoval už skoršie tvrdenia Kyjeva, že Ukrajina sa v žiadnom prípade - pri nijakom vyjednávaní - nevzdá „ani metra štvorcového“ zo svojho územia. Ústupky či kompromisy v prípade územnej celistvosti sú podľa jeho slov neprijateľné, v prípade Ukrajiny či aj akejkoľvek inej krajiny.