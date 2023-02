Toto ovocie by ste mali jesť so šupkou. Má množstvo výhod pre zdravie

Vyhadzujete šupku z kivi? Robíte veľkú chybu. Radšej sa od nej zahryznite, má veľa zdravotných výhod.

Už samotné kivi má množstvo zdravotných výhod, šupka pridáva benefity navyše.

Veľa vlákniny

Už samotné kivi sú dobrým zdrojom vlákniny, no ak ich konzumujete aj šupkou, získate vlákniny ešte viac, hovorí registrovaná dietologička Gillian Culbertson, RD. Vláknina je dôležitá súčasť rastlinných potravín. ktorú síce telo nedokáže stráviť, no pomáha udržiavať tráviaci systém v zdravej prevádzke. Vláknina zlepšuje trávenie a znižuje nadúvanie. Ak zjete celé kivi so šupkou, zvýši sa obsah vlákniny o až o 50 % v porovnaní s tým, keby ste ho zjedli bez šupky.

Množstvo antioxidantov

Šupka kivi je plná antioxidantov. Má dokonca trikrát väčšie množstvo antioxidantov ako samotné ovocie. Antioxidanty pomáhajú telu bojovať proti voľným radikálom, ktoré poškodzujú bunky a spôsobujú príznaky starnutia a chorôb

V šupke kivi sa nachádzajú tieto antioxidanty: vitamín E, vitamín C a polyfenoly.

Zdroj folátu

Folát, známy ako vitamín b9 alebo kyselina listová, pomáha telu premieňať sacharidy na glukózu potrebnú na výrobu energie. Podľa Culbertson je to rozhodujúce pre pečeň pokožku vlasy a oči a pomáha udržiavať správnu funkciu nervového systému. Je to obzvlášť dôležité pre tehotné ženy, pretože nedostatok folátu môže viesť ku komplikáciám, ako je anémia či vrodené chyby

Koža z kivi nie je pre každého

Koža z kivi nie pre každého. Vyhýbať by sa jej mali tí, ktorí mali už niekedy v minulosti obličkové kamene, pretože majú vysoký obsah oxalátov. To môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku obličkových kameňov práve u ľudí s takouto anamnézou, informuje Clevelandská klinika na svojej webovej stránke.

Oxaláty sú prírodné látky a nachádzajú sa v niektorých rastlinách, vrátane orechov, špenátu či kivi. V tele nemajú veľa funkcií a vylučujú sa močom, no niektorí ľudia sú na ne citlivejší. V tele sa môžu miešať s vápnikom, a tak brániť jeho vstrebávaniu a následne spôsobiť tvorbu oxalátových kryštálov v obličkách a kĺboch. To potom vedie k obličkovým kameňom alebo dne.