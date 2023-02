Sunak ohlásil ďalšiu vojenskú pomoc pre Kyjev

„Teraz prišla chvíľa, aby sme našu vojenskú podporu zdvojnásobili,“ vyhlásil Sunak. „Spoločne musíme Ukrajine pomôcť chrániť jej mestá pred ruskými bombami a dronmi. A preto bude Británia prvou krajinou, ktorá dá Ukrajine k dispozícii zbrane s väčším dosahom,“ dodal bez uvedenia ďalších podrobností britský premiér.

Ako zároveň zdôraznil, Británia a jej spojenci chcú Ukrajine pomôcť získať „najvyspelejšie protilietadlové systémy“ a vybudovať tak moderné letectvo.

Jedinou cestou, ako ukončiť Ruskom spôsobené utrpenie, je víťazstvo Ukrajiny v tejto vojne, podotkol ďalej Sunak. Ukrajina má podľa neho plné právo brániť sa a k tomu potrebuje tanky, protivzdušnú obranu a delostrelectvo. Zbrane s väčším dosahom pomôžu pri protiofenzíve s cieľom opätovne získať obsadené územia, spresnil.

Sunak sa podľa DPA vyhol otázkam o dodávkach stíhačiek na Ukrajinu a zdôraznil, že ukrajinskí piloti by boli cvičení v Británii. Ak by však dala bojové lietadlá Kyjevu k dispozícii nejaká iná krajina, Británia by to podporila, dodal.

Britský premiér hovoril na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa zameriava predovšetkým na Ukrajinu. Vzhľadom na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu tento rok do bavorskej metropoly nepozvali žiadneho predstaviteľa Ruska.