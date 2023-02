Zmeny v dôchodkoch sa dotknú i starobných dôchodkových sporení

Sporiteľov, ktorí zostali po hromadnom presune v roku 2013 v dlhopisovom fonde, presunú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) do indexových fondov v rámci takzvanej predvolenej investičnej stratégie (PIS). Upozornil na to finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

„Nové príspevky sporiteľov narodených po roku 1968 začnú po 1. júli 2023 automaticky chodiť do indexového fondu v danej DSS a ich majetok sa postupne presunie do rovnakého fondu do 31. decembra 2025. Pri starších sporiteľoch budú rovnako nové príspevky smerovať do indexového fondu, avšak majetok sa nepresunie,“ vysvetlil Búlik.

PIS definuje pomer majetku na dôchodkovom účte medzi indexový a dlhopisový. Do 49 rokov by mal mať sporiteľ 100 % úspor v indexovom fonde. PIS následne podľa Búlika predpokladá, že od veku 50 rokov nastane prvý presun úspor z indexového do dlhopisového fondu vo výške 4 % majetku. Pri odchode do dôchodku tak bude presunutých do konzervatívnych fondov približne 60 % celkového majetku. Analytik sporiteľom zároveň radí, aby si skontrolovali, v ktorom v fonde si sporia. Ak v dlhopisovom, svoje príspevky by mali podľa neho nasmerovať čím skôr do indexového fondu.

Sporitelia, ktorí nie sú v predvolenej investičnej stratégii, môžu súbežne sporiť vo viacerých dôchodkových fondoch. Na dlhopisovom fonde však musí byť minimálne taký podiel úspor, ako keby bol sporiteľ v PIS. Svoju DSS môžu sporitelia požiadať o spomalenie presunu do konzervatívnych fondov o polovicu. „Existujú klienti, ktorí túto možnosť majú už dlhšie uvedenú v zmluve. V takom prípade im podmienky automaticky platia aj naďalej a nemusia o nič žiadať,“ povedal Búlik.

Tento rok by mali DSS okrem výpisu z dôchodkového sporenia zaslať klientom aj prehľad zmien v dôchodkoch. Zmeny sa týkajú druhého piliera či zrušenia poplatkov za vedenie účtu a zhodnotenie majetku.