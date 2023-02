Video: Na sušenie bielizne myslíte už pri praní. Takto to pôjde rýchlo a ešte ušetríte

Rastúce životné náklady sú dnes častým dôvodom, prečo sa ľudia zdráhajú používať sušičku, len aby ušetrili.

Britská mamička Jen, ktorá sa označuje za „krstnú mamu upratovacej víly“, zdieľala na svojom účte na sociálnej sieti TikTok riešenie pre tých, ktorí majú problémy so sušením bielizne.

Prvým dôležitým krokom po dokončení pracieho cyklu je prepnutie práčky na cyklus odstreďovania. Tento cyklus obvykle trvá približne 10 minút a na konci pracieho cyklu dokáže z oblečenia odstrániť vlhkosť.

Záleží však aj na tom, ako vyprané oblečenie zavesíte. Na spodné časti sušiaka dajte menšie kúsky, a to spôsobom tenšie dnu, hrubšie von. Presne to isté spravte aj s väčším oblečením na vrchných častiach sušiaka. Oblečenie potrebuje na sušenie priestor, preto dbajte na to, aby bola možná dostatočná cirkulácia vzduchu medzi jednotlivými kúskami.

Jen má tip aj na to, ak v nevľúdnom počasí zapínate kúrenie. Radí spraviť zo sušiaku na oblečenie stan spojený s radiátorom. Vezmite veľkú plachtu, zastrčte ju do zadnej časti radiátora a potom zatvorte po stranách, vysvetlila vo videu. Takto by ste mali z kúrenia pri sušení vyťažiť maximum. Niektoré radiátory môžu predstavovať riziko požiaru. V prípade elektrického radiátora to určite nerobte!

Jen tiež nedá dopustiť na odvlhčovač, ktorý pomáha vysušiť oblečenie.

Jej fanúšikovia tiež radia, že prúdenie vzduchu pomôže viac ako teplo. Ak nemôžete zapnúť ústredné kúrenie, sušte oblečenie pri otvorenom okne či ventilátore.