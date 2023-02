Video: Osobný tréner jedol 30 dní len pizzu. Výzva priniesla šokujúci výsledok

Osobný tréner Ryan Mercer sa zapojil do nezvyčajnej 30-dňovej výzvy, v ktorej každý deň zjedol 10 kúskov pizze a výsledky zdieľal online. Táto výzva by sa mohla zdať nočnou morou pre jeho vyšportovanú postavu, no výsledky v závere dosť prekvapili. Napriek tomu, že pizzu jedol na raňajky, obed i večeru, dokázal za jeden mesiac schudnúť tri a pol kilogramu. To však neznamená, že sa bude navždy držať pri jedení výlučne pizze. Dodržiava flexibilný prístup k jedlu, vychutnáva si svoje obľúbené jedlá a zároveň zabezpečuje zdravý príjem bielkovín a sedem až desať porcií ovocia a zeleniny každý deň.

Ostali vám zvyšky pizze? Takto ju ohrejete do chrumkava Prečítajte si ešte:

Ryan z Bangoru v Severnom Írsku sa podujal ukázať, ako môžu diéty s deficitom kalórií stále fungovať, aj keď si naďalej vychutnávate svoje obľúbené jedlá. Chcel zdôrazniť nielen rozdiel medzi prijatými a vydanými kalóriami, ale aj to, že nemusí ísť o obmedzovanie. Vysvetlil, že na dosiahnutie výsledkov netreba vyradiť obľúbené jedlá. Tiež takto chcel povzbudiť ľudí, aby si pripravovali svoje vlastné jedlo, informuje portál LADbible.

Najťažšou časťou celej diéty preňho bola príprava. „Všetko som varil doma. Odhadované denné náklady boli okolo 6 libier na deň za dve pitta pizze a jednu pizzu z cesta a tri prílohové šaláty. Okrem toho som minul asi 2 alebo 3 libry za deň na občerstvenie."

Pizza patrí k jeho najobľúbenejším jedlám, no aby ju vydržal jesť, musel si vytvoriť veľa jej variácií. Bola to starostlivo naplánovaná diétna stratégia. Navrhol systém, ktorý ho priviedol k cieľu. Denný príjem kalórií stanovil na 1800-2100 kcal od pondelka do piatku, 2700 kcal v sobotu a nedeľu. Denný príjem bielkovín bol 140 g denne a minimálne sedem porcií ovocia a zeleniny denne.