Takto ruže vydržia krásne oveľa dlhšie. Na toto miesto ich však nikdy nedávajte

Kvety po odrezaní nemajú príliš dlhú životnosť, no existujú spôsoby, ako udržať ich svieži vzhľad aj niekoľko týždňov. Samozrejmosťou je údržba vázy naplnenej čistou vodou, no odborníčka sa podelila aj o ďalšie zásadné tipy.

Vo svojom videu na sociálnej sieti TikTok Elnaz Hamai prezradila viaceré osvedčené rady, ktoré pomôžu ružiam vo vašej váze zostať dlhšie krásne a svieže.

Starostlivosť od prvej minúty

Začína to ešte pred vložení ruží do vázy. Najskôr ostrihajte všetky listy, ktoré budú namočené vo vode. Zabránite tak odumieraniu listov a uvoľňovaniu baktérií do vody, vysvetľuje Elnaz.

Následne odrežte spodok stonky šikmým rezom, čím umožníte lepšiu absorpciu vody. Ak chcete, aby sa kvet rýchlejšie otvoril, odstráňte ochranné lupienky.

Umiestnenie

Zbytočne budete dôkladne odtrhávať lístky či rezať stonku, ak vázu s ružami umiestnite na nesprávne miesto. Elnaz radí, že by váza s ružami nemala stáť pri miske s ovocím.

Ovocná misa môže spôsobiť predčasné vädnutie, pretože mnohé druhy ovocia, vrátane jabĺk, banánov a paradajok, produkujú vysoké hladiny etylénu, informuje portál Express.

Ten totiž narúša produkciu etylénu v kvetoch, čo zase urýchľuje proces starnutia a skracuje trvanlivosť kytice ruží. Okrem spomínaných druhov ovocia, by ste kvety nemali ukladať ani ku kiwi, broskyniam či hruškám. K producentom etylénu sa radia aj avokáda a papriky, takže by tiež mohli brániť dlhšej životnosti ruží.

Vplyv na trvanlivosť ruží má aj teplota vášho domova. Pri hľadaní vhodného miesta pre vašu kyticu sa vyhnite miestam s kolísavými teplotnými podmienkami, ako je napríklad parapet. Hoci svetlo padajúce na ruže môže byť očarujúce, dlho by ste sa z tohto pohľadu netešili. To isté platí aj pre stoly či police v blízkosti vykurovacieho telesa.

Najlepšie spravíte, ak kyticu ruží umiestnite v chladnejšej časti izby. Môže ísť napríklad o kávový alebo jedálenský stôl mimo zdrojov tepla i priameho slnečného žiarenia.

Ak vázu s ružami umiestnite na správne miesto, budú kvety vyzerať sviežo najmenej sedem dní. Ak im budete pravidelne meniť vodu, tak aj dlhšie. Podľa Elnaz je dobré vždy vázu umyť antibakteriálnym mydlom a použiť čerstvú vodu izbovej teploty.