SHMÚ varuje pred výrazným vzostupom vodných hladín. Povodne hrozia najmä v týchto oblastiach

Týka sa to najmä tokov v povodiach severozápadného Slovenska. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Ide najmä o povodie horného a stredného Váhu, hornej Nitry, horného a stredného Hrona a čiastočne aj Hornádu a Popradu,“ priblížil. Hydrologickú situáciu ovplyvnia vyššie úhrny dažďových zrážok, ale aj oteplenie spojené s topením existujúcich zásob snehu.

Meteorológovia očakávajú, že najviac zrážok spadne v Žilinskom kraji a blízkom okolí. „Do nedele večera väčšinou 20 až 40, ojedinele aj viac ako 50 milimetrov zrážok. V priebehu viac ako 48 hodín nejde o vysoké hodnoty, no vzhľadom na to, že budú padať v teplom až mimoriadne teplom vzduchu a v oblastiach so snehovou pokrývkou, lokálne výrazne ovplyvnia situáciu na vodných tokoch,“ dodal SHMÚ.