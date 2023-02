Smer bude opäť iniciovať schôdzu k termínu volieb

Predseda strany Robert Fico upozornil na plynúce lehoty, dokedy je možné termín upraviť. V tejto súvislosti opätovne apeloval na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Vyzval ju, aby dala koalícii ultimátum, že ak do siedmich dní neprijme skorší termín volieb, vyhlási úradnícku vládu.

Prezidentku Fico vyzval, aby sa nebála. „Viem, že sa bojíte zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Máte plnú ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Vy ste vyvolali tento stav,“ prihovoril sa jej a pripomenul, že žiadala pôvodne termín volieb v prvom polroku 2023 a následne bola ochotná tolerovať aj septembrový. Ten Fico naďalej považuje za najhorší pre Slovensko. Napriek tomu, že poslanci Smeru-SD nie sú nadšencami úradníckej vlády, podľa Fica je to aktuálne jediné riešenie. Dodal, že strana je ochotná sa rozprávať s prezidentkou o tom, ako má takáto vláda vyzerať, aký by mal byť jej program a podobne.

Šéf Smeru-SD upozornil aj na aktuálnu situáciu v parlamente. Tvrdí, že štát je v čoraz horšom stave a treba konať. Považuje za hanebné, akým spôsobom koalícia pristúpila k už zvolanej mimoriadnej schôdzi k téme volieb. Podotkol, že napriek plnej sále poslancov sa väčšina úmyselne neprezentovala a blokovala schôdzu. Kritizuje presunutie témy až na marcovú schôdzu parlamentu. Ďalšie mimoriadne rokovanie chce zvolať čo najskôr aj pre plynúce lehoty na prípravu volieb. Podotkol, že v marci už bude neskoro na zmenu termínu predčasných volieb.