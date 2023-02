Video: Športovec šokoval hrozivým videom. Nohy sa mu zmenili na plastelínu, toto je príčina

Britský olympionik Lawrence Okoye vydesil svojich priaznivcov na TikToku, keď na sociálnej sieti zverejnil video s pohľadom na vlastné nohy. Po zatlačení na pokožku mu totiž na mieste zostali viditeľné priehlbiny, kvôli čomu jeho chodidlá pripomínali plastelínu.

„Vyzerám, akoby som bol z plastelíny,“ komentuje športovec v popise k videu. Bližšie podrobnosti o svojom zdravotnom stave zverejnil po niekoľkých týždňoch, keďže sa nevyhol množstvu otázok od zvedavých fanúšikov.

Za zvláštnou anomáliou sa podľa Okoyeho skrýva kožná infekcia známa ako celulitída. „Pred niekoľkými rokmi som si zranil nohu a ranu napadli baktérie, ktoré vyvolali začervenanie, opuch a ten jamkový edém, ktorý ste videli,“ vysvetlil atlét.

Celulitída, ktorá má rovnaký názov ako bežné zvráskavenie pokožky v oblasti zadku a stehien, môže byť v prípade absencie rýchlej diagnostiky a liečby smrteľná. Pri rýchlom zásahu však liečba prebieha bez výraznejších komplikácií, čo bol aj Okoyeho prípad.

„Lieči sa to ľahko, len niekoľko týždňov užívate antibiotiká a odpočívate, potom by sa to malo vrátiť do normálu,“ dodal bývalý hráč amerického futbalu.

Okoye sa podľa vlastných slov stretol s neodbornými tvrdeniami, že za jeho zdravotným stavom sa môže skrývať závažné ochorenie vnútorných orgánov, vrátane srdca či obličiek, čo sa našťastie nepotvrdilo.

Celulitída môže v najhorších prípadoch napadnúť nervovú sústavu, kosti a krv a následne vyvolať sepsu alebo syndróm toxického šoku. Vo všeobecnosti k nej dochádza po preniknutí baktérií do otvorenej rany.

Ochorenie najviac postihuje ľudí s oslabeným krvným obehom, zhoršeným imunitným systémom, ranami po operácii alebo lymfoedémom. V bežných prípadoch liečba trvá 7 až 10 dní, pričom ku klasickým príznakom radíme opuchnuté a bolestivé uzliny, pľuzgiere a horúcu a opuchnutú pokožku.

Pri neliečení ochorenia pacienti registrujú zvýšenú telesnú teplotu, zrýchlený tep, fialové fľaky na pokožke, zmätenie alebo slabosť, prechladnutie, vlhnutie pokožky až stratu vedomia.