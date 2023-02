Severské krajiny zasiahla víchrica Otto, zrušili preto vlakové i trajektové spoje

Dánsky meteorologický ústav upozornil, že v oblasti možno očakávať poryvy vetra so silou hurikánu.

Víchrica Otto sa bude podľa predpovedí pohybovať smerom na východ ponad Švédsko a Baltské more. Vo Fínsku sa očakáva i dážď alebo dážď so snehom a počas víkendu by mohlo dôjsť aj k výpadkom dodávok elektriny.

Na juhu Nórska dočasne prerušili trajektovú dopravu, čo sa dotkne značného množstva pasažierov a tovaru. „Tomu sme sa samozrejme chceli vyhnúť, Otto však nie je bežný typ počasia, takže sa to nestáva veľmi často,“ uviedol Erik Brynhildsbakken, riaditeľ nórskej trajektovej spoločnosti Color Line, pre nórsku agentúru NTB.

Dánsko zastihlo nepriaznivé počasie na konci prázdninového týždňa, keď je množstvo ľudí na cestách, píše AP. Dopravcovia boli nútení zrušiť vlakové spoje v mnohých častiach tejto severskej krajiny.

Úrady v metropole Kodaň preventívne evakuovali obyvateľov výškových budov z 50. rokov 20. storočia, ktoré sa nachádzajú na vrchole kopca.