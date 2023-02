Jourová: Chcem zistiť, kam sa posunulo Slovensko 5 rokov po vražde Jána Kuciaka

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová pricestuje v pondelok (20. 2.) do Bratislavy na konferenciu, ktorá sa koná pri príležitosti piateho výročia vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Márie Kušnírovej. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.

„Obeť oboch novinárov nás prinútila pozrieť sa hlbšie na tento problém. Eurokomisia vydala odporúčania členským štátom, aby prijali účinnejšie opatrenia v prospech bezpečnosti novinárov,“ vysvetlila Jourová. Úrady by mali napríklad postupovať dôsledne, ak sa novinárom niekto vyhráža, a tiež chrániť ich pred nezákonným odpočúvaním.

Ako pripomenula Jourová, Slovensko niekoľkokrát na oficiálnych fórach vyhlásilo, že túto záležitosť berie vážne a ministerstvo kultúry spolupracuje na opatreniach s ministerstvom vnútra. Pokrok podľa nej zaznamenali aj ďalšie krajiny EÚ, pričom práve štáty, kde došlo k násiliu voči novinárom, vyzývajú ostatné krajiny, aby urobili viac.

V Bratislave sa česká eurokomisárka okrem iných stretne s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou. Podľa vlastných slov je zvedavá na posun Slovenska. Demokratická vláda by podľa nej nemala byť prepojená s mafiánmi a inými nebezpečnými elementmi.

„To je to, čo odkrýval Kuciak. Bol to profesionálny novinár, ktorý dokázal geniálne pracovať s dátami z otvorených zdrojov a odhaľovať rôzne siete a prepojenia. Mal odvahu s tým ísť von, preto ho zabili. Ako však ukazuje história, to, že zabijete posla, neznamená, že zabijete posolstvo. Idem na Slovensko zistiť, či toto posolstvo má silu,“ vysvetlila Jourová.

Komisia v septembri predstavila návrh Európskeho zákona o slobode médií. Ide o súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ. Jourová priznala, že tento návrh, o ktorom už rokuje aj europarlament, „budí veľké vášne, ale má aj veľkú podporu“.

Mediálny zákon, ktorý v exekutíve EÚ vypracovala, by mal chrániť pluralitu názorov médií, istotu existencie verejnoprávnych médií a celú mediálnu scénu pred zásahmi politikov a oligarchizáciou, čiže koncentrovaním moci cez médiá. V neposlednom rade by mal chrániť profesionálne médiá pred zásahmi veľkých digitálnych platforiem.