Astronómovia varujú pred novou hrozbou: V každej chvíli nás môžu zasiahnuť „neviditeľné“ asteroidy

Za asteroid považujeme každé skalnaté teleso, ktoré obieha okolo Slnka. Niektoré asteroidy počas svojej vesmírnej púte prenikajú do zemskej atmosféry, ktorá ich však spáli ešte predtým, ako by stihli dopadnúť na povrch planéty.

V ojedinelých prípadoch na Zem dopadajú telesá, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu. Príkladom je asteroid Chicxulub, ktorý pravdepodobne vyhubil dinosaury, alebo čeľabinský meteor, ktorý v roku 2013 zasiahol Rusko.

Najnovšou hrozbou sú podľa astronómov takzvané „neviditeľné“ asteroidy, ktoré svoj názov získali vďaka našej neschopnosti zamerať ich polohu kvôli žiare zo Slnka.

Keďže sa tieto telesá väčšinou nachádzajú za Slnkom, pre vedcov je prakticky nemožné ich zreteľne pozorovať. Otázkou zostáva aj ich počet.

Sľubný projekt európskej agentúry

„Asteroidy o veľkosti čeľabinského meteoru zasahujú Zem približne každých 50 až 100 rokov,“ približuje pre denník Daily Mail vedúci Oddelenia planetárnej obrany Európskej vesmírnej agentúry Richard Moissl.

Podľa Moissla je potrebné vopred informovať ľudí o možnej kolízii vesmírneho telesa so Zemou, vďaka čomu dokážeme zabrániť zraneniam spôsobeným tlakovou vlnou a ďalšími následkami.

„Miestne úrady môžu vďaka včasnému varovaniu upozorniť občanov, aby sa nepribližovali k oknám a skleným predmetom,“ podotýka astronóm.

V snahe získať podrobnejšie informácie o možnej hrozbe z kozmu Európska vesmírna agentúra plánuje spustiť observatórium NEOMIR (Near Earth Object Mission in the Infra-Red – v preklade Misia na zameranie telies v blízkosti Zeme pomocou infračerveného svetla). Ide o pohyblivý modul, ktorý bude prelietať medzi Zemou a Slnkom.

„Nová misia ESA NEOMIR zaznamená všetky asteroidy podobné tomu čeľabinskému, ktoré prilietajú z oblasti Slnka,“ dodáva Moissl.