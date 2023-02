Britskej pošte trvalo viac ako storočie, kým doručila list

List s pečiatkou Georgea V. a pečiatkami Bath and Sydenham prepadol v roku 2021 cez poštovú schránku bytu Finlaya Glena v Crystal Palace.

List bol odoslaný v roku 1916 z britského kúpeľného mesta Bath, informuje The Guardian. Podľa výskumu Stephena Oxforda, redaktora miestneho historického časopisu The Norwood Review, bol list adresovaný Katie Marshovej, ktorá bola vydatá za obchodníka so známkami Oswalda Marsha, a poslala ju jej priateľka Christabel Mennell, ktorá bola na dovolenke v Bathe.

Britská kráľovská pošta Royal Mail uviedla, že je neisté, čo sa v tomto prípade stalo. Podľa Oxforda sa list pravdepodobne stratil v triediarni v Sydenhame. List zrejme našli v procese rekonštrukcie niekde zapadnutý a následne sa prilepil k inej pošte.

Manžel adresátky listu bol veľmi uznávaným obchodníkom so známkami, ktorý bol často povolaný ako odborný svedok v prípadoch podvodov s kolkami. Neskôr sa presťahovali z miesta, kde bol list adresovaný do veľkého viktoriánskeho domu so stajňami v blízkosti. Dom, v ktorom bývali a kde bol list adresovaný, je už dávno zbúraný a dnes je z neho panelák.

List sa teraz dostal do rúk 27-ročného Glena a jeho priateľky Lucy. Tí si najskôr mysleli, že je list z roku 2016, no keď zbadali pečiatku kráľa, uvedomili si, že ide o rok 1916. Preto sa veľmi netrápili listovým tajomstvom. Mysleli si, že bude v poriadku otvoriť ho.

Časti listu sa vraj ťažko čítajú, ale obsahom je, že niekto nie je v poriadku. „Snažili sme sa ho rozlúštiť, hoci niektoré časti sa ťažko čítajú. A potom sme sa dostali do kontaktu s miestnou historickou spoločnosťou, pretože som si myslel, že by nám mohli povedať o ľuďoch, ktorých sa to týka. Netušil som, že to pre mnohých ľudí bude také zaujímavé," povedal Glen.