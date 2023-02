3 dôvody prečo niekoho môžu mylne vyhlásiť za mŕtveho, hoci ešte žije

Len nedávno sme vás informovali o 66-ročnej žene, ktorú vyhlásili za mŕtvu v opatrovateľskom dome, no neskôr personál pohrebného ústavu dostal šok. Keď otvorili vrece, zistili, že žena žije a lapá po vzduchu.

Nešlo o prvý a zrejme ani posledný prípad, kedy vyhlásili niekoho za mŕtveho, hoci ešte žil. Hranica medzi tým, keď je niekto mŕtvy alebo živý je veľmi tenká. To lekárom mimoriadne sťažuje vyhlásenie niekoho za mŕtveho.

Študenti sa na lekárskych fakultách učia, že chýbajúce srdcové ozvy a zvuk dychu, prítomnosť pevných, rozšírených zreníc a nereagovanie na akýkoľvek podnet by mali znamenať smrť danej osoby.

V niektorých prípadoch však bola takto potvrdená smrť, hoci pacient neskôr vykazoval známky života. V týchto situáciách je preto dôležité byť dôsledný. No i tak sú situácie, ktoré presné vyhlásenie smrti sťažujú, píše portál The Sun.

Lieky

Lieky proti úzkosti, diazepam a alprazolam spôsobili, že ľudí omylom vyhlásili za mŕtvych.

Lieky slúžiace na upokojenie môžu niekedy spomaliť dýchanie, krvný obeh a znížiť schopnosť reagovať. Profesor Stephen Hughes, lektor medicíny na Anglia Ruskin University povedal, že ľudia, ktorí tieto lieky užívajú, sa môžu v danej situácii zdať mŕtvi, hoci nie sú. Keď sa liečivo z tela vylúči, človek môže nabrať vedomie, napísal v The Conversation.

Studená voda

Študenti medicíny sa učia, že smrť utopeného pacienta nie je preukázaná dovtedy, kým sa nezahreje, napísal profesor. Ponorenie do studenej vody na dlhší čas môže spomaliť srdcovú frekvenciu, a tak viesť k ilúzii smrti. Dobré neurologické zotavenie bolo hlásené aj po ponorení do studenej vody v čase až 70 minút, informuje portál The Conversation.

Šok

Obhliadajúceho lekára môže oklamať aj upadnutie do šoku či mdloby. Proces mdloby totiž spúšťa blúdivý nerv, ktorý je hlavným komunikačným spojením medzi mozgom a telom, a spomaľuje srdce a znižuje prietok krvi.