Rezignácie pápežov by sa v cirkvi nemali stať módou, vyhlásil pápež František

Tieto vyjadrenia pápež povedal počas rozhovorov so svojimi rehoľnými spolubratmi jezuitmi počas apoštolskej cesty v Konžskej demokratickej republike (KDR). Sú však v rozpore s jeho predchádzajúcimi vyhláseniami, že pravdepodobnosť dožívania sa vyššieho veku a zlepšená zdravotná starostlivosť by mohli v cirkvi vytvoriť inštitút emeritných pápežov.

Pápež počas apoštolskej cesty v Afrike priznal, že niekoľko mesiacov po svojom zvolení v roku 2013 podpísal rezignačnú listinu, ak by mu zlý zdravotný stav bránil vo výkone povinností. Uvádza sa to v rozhovore, ktorý talianskemu denník La Stampa poskytol jezuita Antonio Spadaro.

„Verím, že služba pápeža je doživotná a nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak. Historická tradícia je dôležitá. Ak by sme namiesto nej počúvali klebety, menili by sme pápežov každého polroka,“ vyhlásil František.

Pápež v Afrike tiež uviedol, že svoje odstúpenie zo zdravotných dôvodov aktuálne nezvažuje.

Františkov predchodca, zosnulý Benedikt XVI., ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie v roku 2013. Vtedy 85-ročný Benedikt abdikáciu odôvodnil pokročilým vekom a tým, že už nemal dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností hlavy rímskokatolíckej cirkvi.