Hannover: Riaditeľ baletu po incidente s kritičkou skončil vo funkcii

Rezignácie pápežov by sa v cirkvi nemali stať módou, vyhlásil pápež František

DNES - 15:01 Zahraničné

Pápež František vyhlásil, že z rezignácie pápežov by sa v katolíckej cirkvi nemala stať "móda". K takýmto rozhodnutiam by sa pontifikovia mali uchýliť len vo výnimočných prípadoch. Vo štvrtok to napísala agentúra Reuters