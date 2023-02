Zubní lekári žiadajú viac financií za výkony hradené zo zdravotného poistenia

Pri nedofinancovaní môže byť podľa nej ohrozená kvalita aj dostupnosť stomatologickej starostlivosti, a to najmä v odľahlých regiónoch Slovenska. Zástupcovia komory na to poukázali na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Úhrady za plne hradené výkony sú podľa komory dramaticky podfinancované a zubní lekári nie sú ľudsky ani profesionálne schopní poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Komora preto žiada okamžité zavedenie nového zoznamu zdravotných výkonov, v ktorom štát určí výkony, ktoré bude hradiť a zreálni ich ceny. „Pre nás je dôležité, aby výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia, boli skutočne ohodnotené tak, aby ambulancia, ktorá vykonáva iba tieto výkony, vedela prežiť,“ uviedol prezident SKZL Igor Moravčík.

Podľa kalkulačného vzorca z roku 2019 by mala ambulancia dostať 120 eur na hodinu. Pri preventívnej prehliadke tak pri aktuálnych platbách od poisťovní majú zubní lekári na dospelého pacienta asi deväť minút a na detského sedem. „Za tento čas musíme pacienta vyšetriť, odkomunikovať, čo sme zistili, objednať ho na ďalšie vyšetrenie, zaevidovať do zdravotnej dokumentácie a ambulanciu pripraviť a dezinfikovať na ďalšieho pacienta,“ vysvetlil zubný lekár Peter Džupa s tým, že to nie je realistické.

Množstvo ambulancií si podľa komory nedostatočné financovanie zo zdravotných poisťovní kompenzuje z čiastočne hradených výkonov, pri ktorých môže pacientovi naúčtovať viac. „V oblastiach s nižšími príjmami to nie je reálne a zubné ošetrenie sa stáva nedostupným, pretože zubní lekári sa koncentrujú v miestach s vyššími príjmami obyvateľstva,“ vysvetlila SKZL. Problematická situácia je podľa nej najmä v Banskobystrickom kraji či v okolí Levíc. Mnohí zubní lekári tiež podľa komory pre nedostatočné financovanie nechcú uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a pacient si tak starostlivosť musí hradiť sám.

SKZL uviedla, že je v intenzívnom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. „Momentálne sa dopĺňa katalóg zdravotných výkonov, ktorý je vo väčšej miere urobený, následne by malo prísť k naceneniu plne hradených výkonov,“ vysvetlil Moravčík. Otázkou však podľa neho zostáva, koľko peňazí bude štát schopný a ochotný na stomatologickú starostlivosť uvoľniť.

Komora tiež žiada legislatívnu zmenu, ktorá zubným lekárom umožní splniť podmienky minimálneho personálneho zabezpečenia aj pomocou praktickej sestry - asistent.