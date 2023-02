Nórsko poskytne Ukrajine 6,9 miliardy eur v priebehu piatich rokov

Balík pomoci vo štvrtok ohlásil nórsky parlament, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa 169-člennému parlamentu v Osle poďakoval za dar prostredníctvom videospojenia. Po ňom vystúpilo desať lídrov nórskych parlamentných strán, ktorí vyjadrili podporu prisľúbenej pomoci.

Proti sa vyslovila len opozičná socialistická Červená strana, ktorá má v parlamente osem kresiel. Nepáčilo sa jej to, že časť peňazí z avizovanej pomoci je určená na zbrane.

Sľúbené finančné prostriedky majú byť počas nasledovných piatich rokov rovnomerne rozdelené medzi vojenskú a humanitárnu pomoc. To zároveň znamená, že ročne z Osla do Kyjeva pošlú 15 miliárd nórskych korún (1,37 miliardy eur).

Nórsky premiér Jonas Gahr Störe pripomenul, že takmer rok trvajúca ruská invázia je „prvým (takýmto) útokom v Európe od druhej svetovej vojny“. Dodal, že finančný dar prisľúbený Kyjevu pochádza z príjmov Nórska z ropy a tamojšiu ekonomiku by nemal nijako ovplyvniť. „Sú to peniaze z Nórska, ktoré by sme momentálne... nepoužili,“ vysvetlil.

Nórsko je jedným z najväčších vývozcov fosílnych palív v Európe. Vojna na Ukrajine tak zvýšila jeho príjmy, keďže európske krajiny, ktoré boli predtým v tomto smere závislé od Ruska, teraz hľadajú alternatívne zdroje energie. Nórsko však odmieta obvinenia, že z tohto konfliktu profituje.