3 druhy mäsa, ktorým sa pri boľavých kĺboch musíte vyhnúť

Artritída je široký pojem, ktorý zastrešuje ochorenia vyvolávajúce bolesť a zápal v kĺboch. Jedným z jej najbolestivejších druhov je dna, pri ktorej dochádza k nadmernej tvorbe kyseliny močovej.

Konzumáciu mäsa treba pri dne dobre zvážiť, pretože niektoré jeho druhy prispievajú k vzniku ostrých ihličkovitých kryštálikov v kĺboch.

Mäso ako bohatý zdroj vlákniny, ale aj bolesti

Prakticky všetky druhy mäsa, ktoré bežne dostať v obchodoch, možno považovať za bohatý zdroj bielkovín. Či už ide o párky, slaninu, krkovičku alebo sviečkovú, každý z nich nám takisto dožičí bohatú chuť, vďaka čomu uspokojí žalúdok aj chuťové poháriky.

Dna je však ochorenie, pri ktorom treba s konzumáciou mäsa brzdiť. Po nahromadení kyselinových kryštálikov v kĺboch totiž môže dôjsť k chronickému zápalu a podráždeniu, čo vyvoláva intenzívnu bolesť, opuch a začervenanie.

Veronika Prošek Charvátová, ktorá pôsobí ako výskumníčka v rámci britskej vegánskej dobročinnej organizácie Viva!, pre portál Express uviedla: „Telo vytvára kyselinu močovú pri rozkladaní purínov. Tie sa prirodzene nachádzajú v organizme aj mnohých potravinách.“

Podľa Charvátovej k najbohatším zdrojom purínov patrí červené mäso a organické typy mäsa, ako je pečeň alebo ľadviny. V prípade rýb hovoríme najmä o ančovičkách, sardinkách, pstruhoch, tuniakoch, mušliach a hrebenatkách.

Mäso pre zdravého človeka nepredstavuje problém, ale pacienti s dnou, ktorí majú ťažkosti s vylučovaním kyseliny močovej z tela, by jeho konzumáciu mali dôsledne zvážiť.

Prečítajte si aj: Ako prirodzene znížiť kyselinu močovú v tele

„Strava bohatá na puríny vedie k hromadeniu kyseliny močovej a záchvatom dny,“ podotýka lekárka Justine Butlerová. Jej slová potvrdzuje meta-analýza zverejnená v žurnále Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

Vedci porovnávali 19 štúdií, ktoré sa zamerali na pacientov bežne konzumujúcich mäso, morské plody, alkohol, fruktózu, mliečne výrobky, sóju, kávu a zeleninu s vysokým obsahom purínov. Výsledky pritom naznačujú pozitívnu koreláciu medzi dnou a niektorými zo skúmaných druhov potravín – červeným mäsom, morskými plodmi, alkoholom a fruktózou.

„Nejde ani tak o to, koľko mäsa by ste mali jesť,“ vysvetľuje Butlerová. „Ak ste náchylní na dnu, týmto spúšťačom by ste sa radšej mali celkom vyhnúť.“

Zvážte alternatívy, pomôže aj šošovica či fazuľa

Ak sa vás týka varovanie lekárov a zvažujete vysadenie mäsových výrobkov, náhradu treba hľadať v zelenine. Trh ponúka množstvo alternatívnych potravín, ktoré vám navyše dožičia potrebné množstvo bielkovín.

Vhodnou voľbou sú napríklad strukoviny, o ktorých sa v minulosti tvrdilo, že takisto obsahujú množstvo purínov. Podľa Charvátovej to však nie je pravda. „Strukovinám sa netreba vyhýbať, ako sa to v minulosti odporúčalo kvôli ich obsahu purínov – ich množstvo v nich je totiž oveľa nižšie ako v mäse, rybách alebo mäkkýšoch, a zároveň poskytujú bohatú škálu živín,“ tvrdí vedkyňa.