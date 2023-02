Lukašenko otvorene hovorí o pomoci Rusku na Ukrajine. Varuje pred týmto scenárom

DNES - 11:00

Minsk Správy » Zahraničné

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina by sa do ruskej ofenzívy na Ukrajine zapojila jedine v tom prípade, že by na ňu zaútočila ukrajinská armáda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Som pripravený bojovať z územia Bieloruska spoločne s Rusmi len v jednom prípade: ak čo i len jeden vojak (z Ukrajiny) vstúpi na naše územie so zbraňou a úmyslom zabíjať mojich ľudí,“ povedal Lukašenko podľa agentúry Belta na tlačovej konferencii v Minsku pred zahraničnými novinármi. „Ak spáchajú agresiu proti Bielorusku, reakcia bude veľmi tvrdá a vojna nadobudne úplne iný charakter,“ citovala Lukašenka stanica Sky News. Bieloruský líder tiež uviedol, že v piatok sa plánuje stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Počas ruskej invázie na Ukrajinu Moskve poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či na odpaľovanie rakiet na Ukrajinu. Agentúra Reuters pripomína, že Lukašenko už viackrát poprel obvinenia Kyjeva a Západu, že Bielorusko by mohlo byť zatiahnuté do vojny na Ukrajine na strane Moskvy. Zdieľať tento článok na Facebooku