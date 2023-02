Nový Zéland prijíma zahraničné ponuky na pomoc po cyklóne Gabrielle

Prírodná pohroma, ktorá kruto postihla zaľudnený Severný ostrov Nového Zélandu, pripravila o život päť ľudí, 100 ďalších je nezvestných a 10.500 obyvateľov muselo ujsť zo svojich domovov do bezpečia.

Štyri dni prudkého vetra a bičujúcich dažďov spôsobili zosuvy pôdy a rozsiahle záplavy, ktoré poškodili sieť ciest na ostrove. Zapríčinili aj výpadky elektriny a vyradili z činnosti stovky veží operátorov mobilných sietí.

Vo štvrtok bolo znovu od sveta odrezané mesto Napier na východnom pobreží, keď odborníci zistili poškodenie posledného použiteľného mosta spájajúceho 65.000 obyvateľov mesta so zvyškom krajiny.

Izolovaným obyvateľov úrady odporučili neopúšťať svoje domovy, ak to nie je „úplne nevyhnutné“, a obmedziť používanie vody.

Keď sa obyvatelia odvážia vyjsť von, aby si zohnali zásoby, brodia sa cez kalnú záplavovú vodu. Niektorí sa krčia na schodoch zopár budov, ktoré ešte majú wifi, a pokúšajú sa spojiť so svojimi blízkymi.

Po celom meste majú benzínové pumpy vyvesené odkazy, že „palivo už nie je“ pre nikoho okrem pohotovostných služieb.

Not sure the rest of the country understands how bad it is here in Napier. There is no power, no cell coverage, no fuel, no information, the only way in or out is by air. Civil Defence says “there are still large areas of the region we don’t have contact with” ⁦@NZStuff⁩ pic.twitter.com/Uvp5ZLuJBG