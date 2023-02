Nad videom ženy všetci krútia hlavami. Vzala do rúk smrteľne jedovatú chobotničku

Video, ktoré turistka zverejnila na sociálnej sieti TikTok, sa okamžite stalo virálnym. Manipulovali totiž s jedným z najsmrteľnejších organizmov, ktoré žijú na planéte.

Turistka chytila do rúk malú chobotničku, ktorá na prvý pohľad vyzerá veľmi roztomilo. Nenechajte sa však jej veľkosťou oklamať. Má v sebe taký silný jed, že by bola schopná do pár minút zabiť až 26 ľudí. Mala teda skutočne veľké šťastie

Vydesení sledovatelia jej okamžite dali najavo svoje pobúrenie a vydesenie. Jeden z nich jej dokonca povedal že už nemá skúšať šťastie so žrebmi, pretože svoje celoživotné šťastie si práve vyčerpal.

Chobotnica škvrnitá sa vyskytuje vo vodách južnej Austrálie, má tmavohnedé až tmavo žlté sfarbenie s hnedými škvrnami. Ak je chobotnica podráždená škvrny stmavnú a objavia sa v nich jasné modré kruhy.

Chobotnica takýmto spôsobom upozorňuje živočíchy v okolí na svoju jedovatosť. Túto turistku informovali až ľudia na internete. O tom v akom život ohrozujúcom nebezpečenstve bol, sa dozvedela asi až po polhodine, dovtedy netušila, o akú jedovatú chobotnicu išlo.

Uhryznutie tejto chobotnice je síce často bezbolestné, no akonáhle sa jed usadí, telo obete ochromí, dýchanie sa spomalí. Obeť teda umiera, no celý čas zostáva pri vedomí.

Často nie je ani dosť času na to, aby ste si ešte pred prvými prejavmi zavolali pomoc. Navyše v súčasnosti neexistuje ani žiadny protijed. Obeť by bola schopná prežiť len vtedy, ak by bola pripojená na dýchacie zariadenie.